Sanat dünyasında çok özel bir isim. 90 yıllık ömrünü tiyatroya adadı. Sanat hayatında yaptıkları çığır açtı. Haldun Dormen’i ilk kez bu kadar yakından tanıyacaksınız. Çünkü bu kez “Sevilay Soruyor”

Sevilay Yılman’ın sunduğu Sevilay Soruyor, 27 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Habertürk TV’de.