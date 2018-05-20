Söylediği şarkılar bir döneme damgasını vurdu... Başını çektiği son dönemin en büyük iyilik hareketi AHBAP her geçen gün büyümeye devam ediyor. "Ülkemde, siyasi kamplaşma olmayan ama kırmızı çizgileri olan bir toplulukla beraber yürüyebilir miyim? sorusunu arıyorum diyen Haluk Levent, İstanbul'a ilk geldiği yer Ortaköy'de şarkılar söyledi. Levent, çocukluk hayali olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hüzünlü şarkısı Elfida'nın hikayesini açıkladı. "Çok değişik öyküleri olan bir adam olduğumu hissediyorum" diyen ünlü şarkıcı, ayrıca Türkan Saylan'ın hayatındaki yerini de anlattı.

İşte Haluk Levent'in açıklamaları:

Bir futbolcu için Barcelona'da, Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da oynamak nasıl değerliyse, benim için de Açıkhava sanhesi öyle. En az 8 kez burada konser verdim. Açıkhava'da konser vermek hep hayalimdi. Anadolu rock müziğine gönül vermiş bir insanım. Çok inişli çıkışlı bir hayatım oldu. Ülkeme ve insanıma dair fikirlerim hiç değişmemiştir. Üniversiteyi bitirmek istedim ama olmadı. Hep anarşist ruh... Hatta ilk kez açıklıyorum... Kastamonu Meslek Yüksek Okulu'ndan atıldım, bir yıl uğraştım aynı okulu bir daha kazandım. MFÖ, Selda Bağcan ve Yeni Türkü idolümdü.

ELFİDA'NIN HİKAYESİ

Asıl adı Beyzanur... Çocuğun durumunu anlattılar... Gittik, ilgilendik, Cerrahpaşada'ydı. Yardım konserlerim vardı o dönemde de elimiz ne geldiyse yapmaya çalıştık ama olmadı kaybettik. Doktor artık 'kızımızı gözden çıkarmamız lazım' demişti. Elfida kelimesini ben bulmadım. Elfida'nın anlamı gözden çıkartılan kadın demek. Beyzanur'u kaybettikten sonra ailesine sizlerden bir kız çocuğu bekliyorum dedim. Sonra kızları oldu. Onun da adını Elfida koydular. Beyzanur'a da çok benziyor.

AHBAP

52 şehirde örgütlüyüz. Ülkemde, siyasi kamplaşma olmayan ama kırmızı çizgileri olan bir toplulukla beraber yürüyebilir miyim? sorusunu arıyorum. Bir yılda, 2000'e yakın aileye yardım götürdük. Biz aracıyız. 105 bin resmen kayıtlı gönüllü üyemiz var. Sponsorlarımız var.

TÜRKAN SAYLAN

Türkan Saylan'ın önderliğinde çalışmalara katıldım. Ortaköy'de Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı vardı. Eski elbiseler geliyordu yani bağış yapılıyordu, ve o elbiseler satılıyordu. O elbiseleri satın alan kişiler paraların Cüzzamla Savaş Derneği'ne gittiğini biliyorlardı. Çok muazzam bir alışverişti. Bir yıl kadar fahri gönüllü olarak durdum. O zamanlar ünlü değildim. Türkan Saylan bana 'evladım' derdi ben de ona 'anne' derdim. O zamanlar ünlü değildim.

Tanıdığım en büyük kahramanlardan biriydi. O balkondaki fotoğrafı aklıma hep geliyor. AHBAP, Türkan Saylan'ın evini müze yapabilir.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ'NDEKİ HALUK LEVENT PARKI

Bu parktan benim adımın silinmesini istedim. Çünkü o dönem iflas ve olumsuz haberlerim çıktı. Bir sanatçı kendine acımasız olmalı.

SİYASET

Hiçbir iktidara yakın değilim. Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim. Bir insanın iktidara yakınlık duyma özgürlüğü vardır. Ben sevmeyebilirim ama diğeri sevebilir. Ben referamdumda hayır dedim. Ama evet diyeni de yalakalıkla suçlamak yanlış.