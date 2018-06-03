Sevilay Yılman, Kubat'a soruyor

Sunuculuğunu Sevilay Yılman'ın yaptığı, "Sevilay soruyor" programının bu haftaki konuğu halk müziği sanatçısı Kubat. Ünlü şarkıcı, özel hayatı ve bilinmeyenleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.



İşte şarkıcının açıklamalarından bazı bölümler:

"İLK ALBÜMÜMÜN FOTOĞRAF ÇEKİMİNİ GALATA'DA YAPTIK"

1996 yılında ilk albümümün fotoğraf çekimlerini Galata Kulesi'nde yaptık o yüzden start noktası burası olsun istedim benim için bu noktalar çok başkadır.



"İSTANBUL'A İLK KEZ 20 YAŞINDAYKEN GELDİM"

Belçika doğumluyum. İstanbul'a ilk kez 20 yaşındayken geldim.

"KÖMÜR SOBAMIZIN MAŞASINI SAZ NİYETİNE KULLANIYORDUM"

"3 yaşımda kömür sobamız vardı bizim hatırlıyorum Belçika'da onun maşasını alıp saz niyetine akorunu yapıyordum öyle başladı. Babam da rahmetli çok güzel saz çalan sesi olan biriydi her yerde söylemezdi. Ozanlık geleneği var bizde. Kubat soyadım benim ama zaten Avrupa'da özellikle soyisimle çağırırlar. Benim dolayısıyla sahne adım da Kubat oldu."

KUBAT'IN ÇOCUKLUĞU İLK KEZ SEVİLAY SORUYOR'DA

"Ben çocukken de iyi bir solisttim. Babamın bir mekanı vardı arkasında da müzikhol gibi bir yer vardı haftasonu orada program yapıyorduk yani bu imkanları sağladı sağolsun. "

"OKUL BENİM İÇİN HEP İKİNCİ PLANDAYDI"

"Ben okulda masada davul çalmayı öğrendim. İçimde bir uktedir keşke bir okula üniversiteye gidebilsem bitirsem diye."

"BELÇİKA'DA DA DOĞMUŞ OLSAK MİRASIMIZ AYNI"

Türkiye'ye karşı çok özlem vardı.Biz orada ikinci nesiliz babalarımızı sayacak olursak biz oraya ikinci giden nesiliz. Biz dört kardeşiz ben sonuncu çocuğum biraz şımartıldıkda.