Her biri kendi alanının en iyisi, Türkiye’ye ilham veren başarılı ve güçlü isimleri ilk kez bu kadar yakından tanıyacaksınız! Çünkü bu kez “Sevilay Soruyor”



Türkiye her duygusunu onun yazdığı şarkı sözlerinde buldu. Sevdiğine, “Bir teselli ver”, özür dilerken “Hatasız kul olmaz”, sitemindeyse “Batsın bu dünya” dedi. Onu herkes çok sevdi; çünkü o Orhan Gencebay… İlk kez hayatında çok önemli yeri olan bir isimle birlikte kameralar karşısına geçti. Ve 50 yıl sonra ilk kez bir zamanlar çalıştığı o binaya girdi.



Sevilay Yılman’ın sunduğu Sevilay Soruyor 6 Mayıs Pazar saat 11.00’de Habertürk TV’de.

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