Sevilla - Deportivo Alaves maçı istatistikleri

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Sevilla, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Deportivo Alaves takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. 55 puanlı Sevilla 7. sırada bulunuyor, Deportivo Alaves 47 puana sahip ve 12. sırada. Sevilla son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Deportivo Alaves son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 261 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sevilla kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Deportivo Alaves sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Sevilla önceki hafta Malaga mücadelesinde 4-1 kazandı.

Deportivo Alaves ise Real Betis maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sevilla, 30 gol attı ve 22 gol yedi.

Deportivo Alaves, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Alaves 19 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.