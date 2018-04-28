Sevilla II - Alcorcon maçı heyecanı

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Sevilla II, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Alcorcon takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Sevilla II 23 puanla 22. sırada, Alcorcon 43 puanla 15. sırada bulunuyor. Sevilla II, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Alcorcon, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 367 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sevilla II kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Alcorcon sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Sevilla II son haftadaki Cadiz müsabasında 4-1 yenildi.

Alcorcon ise Tenerife maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Sevilla II, 14 gol attı ve 22 gol yedi.

Alcorcon, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Alcorcon, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.