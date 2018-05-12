Sevilla II - Gimnastic Tarragona maçı ne zaman?

İspanya 2.Lig maçında Sevilla II ile Gimnastic Tarragona, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Sevilla II 26 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Gimnastic Tarragona 43 puanda ve 18. sırada. Sevilla II, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gimnastic Tarragona, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 524. İddaa'da Sevilla II kazanır 2.80, berabere biter 2.90, Gimnastic Tarragona kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Sevilla II son haftadaki Rayo Vallecano müsabasında 1-2 yenildi.

Gimnastic Tarragona ise UCAM Murcia karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Sevilla II, 15 gol attı ve 22 gol yedi.

Gimnastic Tarragona, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gimnastic Tarragona 21 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.