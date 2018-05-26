Sevilla II - Numancia sahaya çıkıyor

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Sevilla II, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Numancia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Sevilla II 29 puanla 22. sırada, Numancia 62 puanla 7. sırada bulunuyor. Sevilla II son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Numancia, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 326 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sevilla II kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.30, Numancia sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Sevilla II son hafta oynanan Rayo Vallecano maçında 1-2 yenildi.

Numancia, Mirandes karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Sevilla II, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Sevilla II, kendi sahasında 16 gol attı, 22 gol yedi.

Numancia, dış sahada 3 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Numancia 18 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.