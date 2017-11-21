Öne Çıkanlar
Sevilla - Liverpool
Futbol

Sevilla - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5.maçında Liverpool'u misafir edecek. Her iki takım gruptan çıkmak için mücadele edecek. Peki, Sevilla - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanallardan yayınlanacak? İşte detaylar...

21 Kasım 2017 Salı, 14:48:33 | Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sevilla, evinde Liverpool'u ağırlayacak. Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, internet üzerinde maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Sevilla - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte Sevilla - Liverpool maçı hakkında merak edilenler...

SEVİLLA - LİVERPOOL

Son şampiyonlar ligi maçında Spartak Moscow'u 2-1 yenen Sevilla, Maribor'u 3-1 yenen Liverpool'u konuk edecek. Sevilla - Liverpool 5. hafta maçında gruptan çıkmak için kozlarını paylaşacaklar. Ramon Sanchez Pizjuan stadında oynanacak olan Sevilla - Liverpool maçı Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak. Sevilla - Liverpool maçı canlı olarak Tivibu Spor 4 kanalından yayınlanacak.

Zorlu karşılaşmanın hakemliğini ise Alman Felix Brych üstlenirken yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

  • Deplasmandaki son maçında Maribor'u 7-0 yenen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde dış sahadaki dört maçlık kazanamama serisini sonlandırdı (2B 2M).
  • Sevilla, Devler Ligi'nde oynadığı son yedi iç saha maçının altısını kazandı (1M).
  • Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin (17) ardından en fazla gol atan takım Liverpool (13).
  • Liverpool ile Sevilla'nın gruptaki ilk karşılaşması 2-2 sona ererken; İngiliz ekibi, rakip kaleye 24 şut çekti ancak kalesinde gördüğü iki isabetli şut da gol oldu.
  • Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla Şampyonlar Ligi'nde dört gol kaydetti.
  • Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında topla en fazla buluşan oyuncu Ever Banega (471).
  • Sevilla'da en golcü durumunda 6 golle Wissam Ben Yedder olurken, Liverpool'da 5 golle Mohamed Salah ilk sırada yer alıyor.

EN GOLCÜLER

Sevilla: Wissam Ben Yedder (6), Sergio Escudero (2), Ever Banega (1)

Liverpool: Mohamed Salah (5), Roberto Firmino (4), Emre Can (3)

SON MAÇ KADROLARI

Sevilla: Sergio Rico, Simon Kjaer, Gabriel Mercado, Sergio Escudero, Clement Lenglet, Ever Banega, Pablo Sarabia, Guido Pizarro, Steven N'Zonzi, Nolito, Wissam Ben Yedder

Liverpool: Loris Karius, Ragnar Klavan, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Alberto Moreno, Emre Can, Georginio Wijnaldum, James Milner, Alex Oxlade- Chamberlain, Mohamed Salah, Roberto Firmino

  • Sevilla - Liverpool
  • uefa
  • Sevilla - Liverpool maçı ne zaman

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu