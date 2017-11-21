Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sevilla, evinde Liverpool'u ağırlayacak. Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, internet üzerinde maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Sevilla - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte Sevilla - Liverpool maçı hakkında merak edilenler...

SEVİLLA - LİVERPOOL

Son şampiyonlar ligi maçında Spartak Moscow'u 2-1 yenen Sevilla, Maribor'u 3-1 yenen Liverpool'u konuk edecek. Sevilla - Liverpool 5. hafta maçında gruptan çıkmak için kozlarını paylaşacaklar. Ramon Sanchez Pizjuan stadında oynanacak olan Sevilla - Liverpool maçı Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak. Sevilla - Liverpool maçı canlı olarak Tivibu Spor 4 kanalından yayınlanacak.

Zorlu karşılaşmanın hakemliğini ise Alman Felix Brych üstlenirken yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

Deplasmandaki son maçında Maribor'u 7-0 yenen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde dış sahadaki dört maçlık kazanamama serisini sonlandırdı (2B 2M).

Sevilla, Devler Ligi'nde oynadığı son yedi iç saha maçının altısını kazandı (1M).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin (17) ardından en fazla gol atan takım Liverpool (13).

Liverpool ile Sevilla'nın gruptaki ilk karşılaşması 2-2 sona ererken; İngiliz ekibi, rakip kaleye 24 şut çekti ancak kalesinde gördüğü iki isabetli şut da gol oldu.

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla Şampyonlar Ligi'nde dört gol kaydetti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında topla en fazla buluşan oyuncu Ever Banega (471).

Sevilla'da en golcü durumunda 6 golle Wissam Ben Yedder olurken, Liverpool'da 5 golle Mohamed Salah ilk sırada yer alıyor.

EN GOLCÜLER

Sevilla: Wissam Ben Yedder (6), Sergio Escudero (2), Ever Banega (1)

Liverpool: Mohamed Salah (5), Roberto Firmino (4), Emre Can (3)

SON MAÇ KADROLARI

Sevilla: Sergio Rico, Simon Kjaer, Gabriel Mercado, Sergio Escudero, Clement Lenglet, Ever Banega, Pablo Sarabia, Guido Pizarro, Steven N'Zonzi, Nolito, Wissam Ben Yedder

Liverpool: Loris Karius, Ragnar Klavan, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Alberto Moreno, Emre Can, Georginio Wijnaldum, James Milner, Alex Oxlade- Chamberlain, Mohamed Salah, Roberto Firmino

Sevilla - Liverpool

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Sevilla - Liverpool maçı ne zaman