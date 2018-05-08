Sevilla - Real Madrid karşılaşma önü

Sevilla ve Real Madrid, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. Sevilla 51 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Real Madrid 72 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Sevilla, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Real Madrid, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 514 kodlu maçı oynayanlar; Sevilla galibiyet oranı 2.15, beraberlik oranı 3.50, Real Madrid galibiyet oranı 2.20. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Sevilla son haftadaki Osasuna müsabasında 5-0 kazandı.

Real Madrid, Malaga karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Sevilla, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sevilla, kendi sahasında 27 gol attı, 20 gol yedi.

Real Madrid, dış sahada 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Madrid 36 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.