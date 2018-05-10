Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk golü bulan taraf Sevilla oldu.

26. dakikada Wissam Ben Yedder ile 1-0 öne geçen Endülüs temsilcisi, 45. dakikada Layun'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Real Madrid'de Sergio Ramos, 58. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Maçın 84. dakikasında bir şanssız an daha yaşayan Sergio Ramos, topu kendi ağlarına yolladı. Real Madrid, 87. dakikada Borja Mayoral ve 90+5. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan attığı gollerle skoru 3-2 yapsa da bu puan için yeterli olmadı.

Sevilla, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.