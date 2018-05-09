Sevilla ile Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında mücadele edecek. 72 puanla 3. sırada yer alan Real Madrid, 51 puanla 8. sırada bulunan Sevilla'ya konuk olacak. İspanya devi Real Madrid, deplasmandan 3 puan ayrılarak 2. sırada yükselmeyi hedefliyor. Peki, Sevilla - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte dev karşılaşmanın detayları...

SEVİLLA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

La Liga'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. İspanya'nın iki köklü kulübü Sevilla ile Real Madrid, ligin 34. hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek. Sevilla - Real Madrid maçı maçı bugün saat 22.30'da başlayacak. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda hakem Mateu Lahoz'un düdük çalacağı karşılaşma BeIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SON 10 KARŞILAŞMA

4 Şubat 2015 Real Madrid - Sevilla: 2 - 1

2 Mayıs 2015 Sevilla - Real Madrid: 2-3

8 Kasım 2015 Sevilla - Real Madrid: 3-2

20 Mart 2016 Real Madrid - Sevilla: 4-0

9 Ağustos 2016 Real Madrid - Sevilla: 3-2

4 Ocak 2017 Real Madrid - Sevilla: 3 - 0

12 Ocak 2018 Sevilla - Real Madrid: 3-3

15 Ocak 2018 Sevilla - Real Madrid: 2-1

14 Mayıs Real Madrid - Sevilla: 4-1

9 Aralık 2017 Real Madrid - Sevilla: 5-0

Real Madrid'le oynadığı son 16 lig maçının dördünü kazanabilen Sevilla, bu dört galibiyeti de iç sahada aldı.

Real Madrid 2012-13 sezonundan bu yana Sevilla deplasmanında oynadığı beş maçın dördünü kaybetti.

İki takımın ligdeki maçları, Mayıs 2005'ten bu yana berabere bitmiyor.

Sevilla, La Liga'da oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanabildi.

Ligde dokuz maçtır kaybetmeyen Real Madrid, bu sezonki en uzun serisini yaşıyor.

EN GOLCÜLER



La Liga'nın bu sezonunda Sevilla'da en golcü isimler arasında Luis Muriel'in 7, Wissam Ben Yedder'in 6, Pablo Sarabia'nın 5 golü bulunuyor.



Real Madrid'de ise Ronaldo'nun 25, Bale'in 13, Isco'nun 6 golü bulunuyor.