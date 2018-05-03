Sevilla - Real Sociedad maç önü

Sevilla ve Real Sociedad, 04 Mayıs 2018 Cuma günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Sevilla 48 puanla 8. sırada, Real Sociedad 46 puanla 10. sırada bulunuyor. Sevilla son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Real Sociedad, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 104 kodlu maçı oynayanlar; Sevilla galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Real Sociedad galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Sevilla önceki hafta Osasuna mücadelesinde 5-0 kazandı.

Real Sociedad ise Celta Vigo karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Sevilla, evinde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 20 gol yedi.

Real Sociedad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Real Sociedad, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.