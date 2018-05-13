Habertürk TV'de yayınlanan 'Sevilay Soruyor' programının bu haftaki konuğu Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak...

''ÇOCUKLARIMA VASİYETİMDİR: BEN ÖLDÜĞÜMDE ODAMI MÜZE YAPACAKLAR''

''Burası Galatasaray Müzesi gibi... Çocuklarıma da vasiyetimdir. Burayı müze yapacaklar. Dört sefer Galatasaray'da yönetici oldum, dördünde de şampiyon olduk. Çarşamba günü buraya yemeğe gelen dostlarımızın da fotoğrafları var.''

''GALATASARAY OLUNCA AKAN SULAR DURUR''

''Çok uzun ince bir yoldan buralara kadar geldim. 1954'de Rize'nin Çamurcular köyünde doğdum. 60'lı yıllarda rahmetli babam Almanya'ya işçi olarak gitti. 18'inde Almanya'ya işçi olarak gittim. Frankfurt'ta inşaatlarda çalışmaya başladım. Ben çok hırslıydım. Aybaşlarında zarflarda paraları getirip bize verirlerdi. Almanlar beni sevdi. Her akşam 3 saat mesaiye kalıp, inşaatı temizliyordum. Postahane binası yapıyorduk. Frankfurt'taki tren istasyonu yanına yapıldı. Cumartesi ve Pazar günleri duvarlar kağıt oluyordu, onları suluyordum. Aybaşında zarflardaki para bana gelen para daha çok oluyordu ve buna çok seviniyordum. Edirnekapı'da iki tane çay bahçesi vardı. Çok bunalmışım susamışım. Yaz ortasında bir su içeyim dedim. Osman'ım da çıkardı, cam şişe su. Su 25 kuruştu. Elimdeki 25 kuruşa baktım, sonra suya baktım. Ben bu suyu içersem; 25 kuruş gidecek. O suyu içmedim ve 25 kuruş cebime kaldı. İçimde büyük uktedir. O suyun şeklini hala unutmam. Almanya'dan gelince babam arsa aldı. İstanbul'a gitmek istediğimi babama söyledim. Dayımın çocukları dolmuşçuluk yapıyordu. Babamı zor bela ikna ettim ve gittim. Malatya'dan bir araba aldım ve İstanbul'da Edirnekapı-Habipler hattında çalışmaya başladım. Baraka gibi bir yer yaptık. Mazot bidonları ile birlikte biz de yerlerde betona yatıyorduk. O şekilde çalışmaya devam ediyorduk. Aracın tamirini de kendim yapıyordum. Yolun kenarında bir odun görsem durup hemen alıyordum, akşam onu yakalım diye aracın arkasına atıyordum. Haftada bir gün gazete alma masrafım vardı, o da Galatasaray içindi. Galatasaray olunca akan sular durur. Hala cimriyimdir. Yine de fuzuli masrafları sevmem. Bankada para olması lazım. Yanımda çalışan 8500 tane insan var. Onların mesuliyeti ve ailelerini de düşnmek mecburiyetindeyim. Sabahın 5'inde kalkıp, benim işimi yapmak için evinden çıkan, çocukları için o parayı kazanıp evine götürmek isteyen dostlarımın parasını vermek zorundayım. Bu benim için olmazsa olmazlardan biridir. Aybaşı geldi, bugün para yok, sonra gel falan diyemem. Böyle bir çalışmayı Allah bana nasip etmesin.''

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