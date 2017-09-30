Sevim Emre: Orhan’ıma rakip olamam

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Uzun süredir üzerinde çalıştığı single’ı yıl sonunda çıkarmayı planladığını belirten 73 yaşındaki Emre, “Orhan bana ‘Derdim belli’ adlı şarkısını verdi. bu şarkıya o bağlama çalacak, ben söyleyeceğim. Diğer şarkım da rock türünde olacak. Çok iddialıyım. ama Orhan’ıma rakip olamam” diye konuştu.



Elindeki mavi tespihle dikkat çeken Gencebay, “Kendisi bir hatıra albümü yapıyor. Bir şarkısı benim. İnşallah iyi olacak” yorumunu yaptı.

Sevim Emre

Orhan Gencebay