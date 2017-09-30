Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar, 19. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünü kaçıran takipçileri, merakla "Şevkat Yerimdar 19. bölümde neler yaşandı?" diye araştırıyor. Peki Şevkat Yerimdar 19. bölümde neler yaşandı? Şevkat Yerimdar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ŞEVKAT YERİMDAR 19. BÖLÜM ÖZETİ
Şevkat Yerimdar'ın dün akşam ekrana gelen 19. bölümünde;
Holdingteki köstebeği bulmaya çalışırken bir taraftan da Şevkat'in kurumsal hayatla savaşı devam etmektedir. Fakat bu süreç onun iyice mahalleden kopmasına ve Esin'e vakit ayıramamasına yol açmıştır.
Şevkat ilk fırsatta Esin'e yemek teklifinde bulunur. Ama işler karışır ve aynı gece Seval'i de yemeğe çıkartması gerekir. Böylece zorlu bir köşe kapmaca başlar.
İsmail, Erkan ile aşık atışması yapmayı kabul eder ama bunun nasıl olacağını hiç hesaba katmamıştır. Tüm mahalle türkü barda toplanır. İsmail hem Erkan hem de nasıl kendisi olacağını kara kara düşünmektedir. Sonunda parlak fikir Cuma'dan gelir.
Esin, iyice bunalmaya başlamıştır. Şevkat'in de uzaklaşması onun için son nokta olur. Cevdet'in de onayı ile mahalle ile ilgili şok bir karar alır. Herkes panik içinde olacakları beklemektedir artık.
ŞEVKAT YERİMDAR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Şevkat Yerimdar'ın dün akşam yayınlanan 19. bölümün ardından izleyiciler merakla 20. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Şevkat Yerimdar'ın 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
Yeni bölüm fragmanının birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.
ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCU KADROSU
Özgürcan Çevik (Şevkat Yerimdar)
Başak Parlak (Esin Uçar)
Salih Kalyon (Cevdet Uçar)
Murat Akkoyunlu (Cumali)
Burak Demir (Niko)
Barış Murat Yağcı (Bora)
Canan Maktal (Gizem)
Semra Güzel (Sanem)
Suzan Aksoy (Marika)
- Şevkat Yerimdar
- Şevkat Yerimdar 19. bölüm
- Şevkat Yerimdar 20. bölüm fragmanı
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