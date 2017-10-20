Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar dizisi, 22. bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin bu akşamki yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Şevkat Yerimdar 22. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
ŞEVKAT YERİMDAR 22. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ
Şevkat Yerimdar, 22. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de Fox TV'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen takipçileri, merakla yeni bölümde neler yaşanacağını soruyor. İşte Şevkat Yerimdar 22. bölüm fragmanı ve özeti...
Şevkat’in sürekli belaya bulaştığını düşünen Esin, evlenmek istiyorsa artık sakin bir yaşam sürmesi gerektiğini söyler ve iddiaya girerler. Şevkat kavgadan uzak duracak, Esin ise ev işlerinin üstesinden geleceğini kanıtlayacaktır. Böylece kendilerini bir evlilik provasının içinde bulurlar. Fakat bu her ikisi içinde hiç de kolay olmayacaktır.
Cuma, tesedüfen tanıştığı bir kadından çok hoşlanır ve onu etkilemek için söylediği küçük yalanı devam ettirmek zorunda kalır. Fakat bu durumu anlayan mahalleli cumanın foyasını ortaya çıkartmaya kararlıdır.
İsmail Tezene’ye kavuşabilmek için Erkan kimliği ile ailesinden ister. Ama içindeki Erkan kıskançlığı onu rahat bırakmaz. İsmail herkese bir sürpriz hazırlamaktadır.
BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Şevkat Yerimdar'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 21. bölümünde;
Şevkat ve Esin, Seval hakkındaki gerçeği öğrenmişlerdir. Şimdi oyun sırası onlara gelmiştir. Seval Bora iş birliği ilerler. Bora Şevkat’iin canını sıkacak başka bir yol bulmuştur. Seval de ona yardım ediyordur. Fakat ikisini de çok büyük bir sürpriz beklemektedir.
Selami ve Olsen arasındaki kıyasıya rekabet gene tüm hızıyla devam eder. Mahalleli arada kalmıştır. İsmail, Erkan’ı öldürmekten hapse düşer ve hapisten kurtarılışı Cuma’nın zekası sayesinde olur.
- Şevkat Yerimdar
- Şevkat Yerimdar 22. bölüm fragmanı
- Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı
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