Şevkat Yerimdar 29. bölüm ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Şevkat Yerimdar'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde öfkeli bir insana dönüşen Esin önüne gelenle kavga ediyor ve herkese sert çıkışıyor. Şevkat'in de bu durumdan nasibini aldığı Şevkat Yerimdar'da Cuma'nın şöhrete kavuşması işlerin seyrini değiştiriyor. İşte Şevkat Yerimdar 29. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...
Esin aniden öfkeli bir insan olmuştur. Mahalleli ilk başlarda bunu ciddiye almasa da sonradan işler gittikçe büyür. Esin, önüne gelenle kavga ediyor ve herkese atarlanıyordur. Bundan Şevkat de nasibini alır.
Galeriye gelen ünlü bir sanat eleştirmeni cumanın tablosuna bayılır ve onun bir şaheser olduğunu söyler. Artık bütün herkes Cuma’nın tablosunun peşindedir. Cuma beklenmedik bir şöhrete kavuşur.
Bahar ve Niko aynı evde geçinemeye başlarlar ve Niko kendisine yeni bir ev aramaya başlar.
İsmail ve Tezene evliliklerinin ilk günlerini oldukça romantik geçiriyorlardır. Gülperi aynı romantikliği Bozkırdan bekledikçe işler karışır.
İsmail ve Tezene evlenmişlerdir. Artık evin içinde bir köşe kapmaca başlar. İsmail, bir Erkan olur, bir kendisi. Durumu Bozkır ve Gülperi’ye çaktırmamak için, Tezene ile ikisi kırk takla atarlar.
Şevkat borcunu kapatabilmek için ek iş yapmaya başlar. Şefik taksisini gece çalışması için Şevkat'e verir. Ama gündüz dükkanda, gece de takside çalışmak Şevkat’i bir uyurgezere çevirir.
Esin’in tablosu yanlışlıkla çok ünlü bir tablo ile karışır. Esin Tabloyu evinde muhafaza ederken, tablo çalınır. Ve Şevkat, Niko, Esin hırsızların peşine düşerler. Fakat bu adamlar tahminlerinden çok daha tehlikelidirler.
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