Şevkat Yerimdar 32. yeni bölümü yayınlanan son bölümden sonra merakla bekleniyor. Şevkat Yerimdar yeni bölümünde mahalleli yılbaşı heyecanıyla ummadıkları maceraların içine sürükleniyor. Geçmişiyle hesaplaşma çabasında olan ahali bir yandan da yılbaşı eğlencesi için kolları sıvıyor. İşte Şevkat Yerimdar'ın yeni bölüm frgamanı...

ŞEVKAT YERİMDAR 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mahalledeki herkes, yeni yıla geçmişte yaptıkları hataları telafi ederek girmeye karar verirler. Fakat geçmişin yükünden kurtulma çabası onları ummadıkları maceraların içine sürükler.

Cuma, kimsenin açamayacağı bir kelepçe icat etmiştir. Bu kelepçeyi Bozkır ve İsmail üstünde deneyince olanlar olur. Kelepçenin anahtarı kaybolduğu için Bozkır ve İsmail yapışık ikiz gibi gezmek zorunda kalırlar.

Geçmişiyle hesaplaşma çabasında olan ahali bir yandan da yılbaşı eğlencesi için kolları sıvar.

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar fragman

Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı

Şevkat Yerimdar 32. bölüm

Şevkat Yerimdar 32. bölüm fragmanı

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