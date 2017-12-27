Şevkat Yerimdar, 2017 yapımı Türk komedi dizisi. FOX tarafından ilk bölümü 26 Mayıs'ta yayınlanan yapımın, yönetmenliği Bülent İşbilen'e, senaryosu Erol Hızarcı'ya aittir; başrollerini ise Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanında heyecanlı dakikalar devam ediyor. İşte Şevkat Yerimdar 32. yeni bölüm fragmanı...

ŞEVKAT YERİMDAR 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Mahalledeki herkes, yeni yıla geçmişte yaptıkları hataları telafi ederek girmeye karar verirler. Fakat geçmişin yükünden kurtulma çabası onları ummadıkları maceraların içine sürükler.

Cuma, kimsenin açamayacağı bir kelepçe icat etmiştir. Bu kelepçeyi Bozkır ve İsmail üstünde deneyince olanlar olur. Kelepçenin anahtarı kaybolduğu için Bozkır ve İsmail yapışık ikiz gibi gezmek zorunda kalırlar.

Geçmişiyle hesaplaşma çabasında olan ahali bir yandan da yılbaşı eğlencesi için kolları sıvar.

Şevkat Yerimdar 32. yeni bölümü ile 29 Aralık Cuma günü saat 20:00'de FOX TV'de.

ŞEVKAT YERİMDAR 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Esin ve Şevkat’in küslükleri devam etmektedir. Esin Şevkat’ten bir özür bekler ama Şevkat buna yanaşmaz. Bütün mahalleli onları barıştırmak için seferber olur. Bozkır İsmail’e bir iyi davranmakta, bir kötü davranmaktadır. Bu durum İsmail’in kafasını karıştırır. Nasıl davranacağını bilemez.

Yaşlı bir kadın Cuma’yı torunu sanmaktadır. Cuma bu durumdan sıkılır ve Üzeyir’in torunu olduğunu söyleyerek kadını başından atar. Fakat kadın tüm mirasını Üzeyir’e bırakmaya kalkınca işler karışır.

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 32. yeni bölüm

Şevkat Yerimdar 32. yeni bölüm fragmanı

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