Şevkat Yerimdar, 2017 yapımı Türk komedi dizisi. FOX tarafından ilk bölümü 26 Mayıs'ta yayınlanan yapımın, yönetmenliği Bülent İşbilen'e, senaryosu Erol Hızarcı'ya aittir; başrollerini ise Özgürcan Çevik ve Başak Parlak gibi isimlerin paylaştığı Şevkat Yerimdar dizisi 33. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Şevkat Yerimdar 33. yeni bölümde neler olacak? İşte, Şevkat Yerimdar 33. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ŞEVKAT YERİMDAR 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şevkat Yerimdar 33. yeni bölümü ile 12 Ocak Cuma 20:00'de FOX Tv'de yayınlanacak!

ŞEVKAT YERİMDAR 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mahalledeki herkes, yeni yıla geçmişte yaptıkları hataları telafi ederek girmeye karar verirler. Fakat geçmişin yükünden kurtulma çabası onları ummadıkları maceraların içine sürükler.

Cuma, kimsenin açamayacağı bir kelepçe icat etmiştir. Bu kelepçeyi Bozkır ve İsmail üstünde deneyince olanlar olur. Kelepçenin anahtarı kaybolduğu için Bozkır ve İsmail yapışık ikiz gibi gezmek zorunda kalırlar.

Geçmişiyle hesaplaşma çabasında olan ahali bir yandan da yılbaşı eğlencesi için kolları sıvar.

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 33. yeni bölüm

Şevkat Yerimdar 33. bölüm fragmanı

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