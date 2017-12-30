Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar, dün akşam 32. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanan 32. bölümü sonrasında izleyiciler merakla yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Şevkat Yerimdar 33. bölüm fragmanı" ve "Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapıyor. Peki Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

ŞEVKAT YERİMDAR 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şevkat ve Esin'in aşk hikayesini konu edinen Şevkat Yerimdar dizisi, dün akşam 32. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan bölüm sonrasında ise yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

Şevkat Yerimdar 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanıyla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

ŞEVKAT YERİMDAR 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahalledeki herkes, yeni yıla geçmişte yaptıkları hataları telafi ederek girmeye karar verirler. Fakat geçmişin yükünden kurtulma çabası onları ummadıkları maceraların içine sürükler.

Cuma, kimsenin açamayacağı bir kelepçe icat etmiştir. Bu kelepçeyi Bozkır ve İsmail üstünde deneyince olanlar olur. Kelepçenin anahtarı kaybolduğu için Bozkır ve İsmail yapışık ikiz gibi gezmek zorunda kalırlar.

Geçmişiyle hesaplaşma çabasında olan ahali bir yandan da yılbaşı eğlencesi için kolları sıvar.

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 33. bölüm fragmanı

Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı

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