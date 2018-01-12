Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin bekleyişi başladı. Ekrana gelen 33. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanını beklemeye başlayan izleyiciler, "Şevkat Yerimdar 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Şevkat Yerimdar 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

ŞEVKAT YERİMDAR 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu ve Burak Demir gibi isimlerin yer aldığı Şevkat Yerimdar, 33. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Şevkat ve Esin'in aşk hikayesini konu edinen Şevkat Yerimdar'ın yeni bölümünde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, "Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı" ve "Şevkat Yerimdar 34. bölüm fragmanı" aramalarını arttırdı.

Şevkat Yerimdar'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Birkaç gün içinde yayınlanması beklenen fragmanda izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

ŞEVKAT YERİMDAR 33. BÖLÜM

Mahalledekiler, Şevkat ile “Hanım köylü oldun artık sen, Esin ne derse yapıyorsun” diye dalga geçince Şevkat, Esin’in dediklerinin tam tersini yapmaya başlar. Fakat Esin de geri kalmaz ve hemen karşı taktik geliştirir.

Avrupa’dan bir heyet mahalleye gelir. İncelemeler sonunda kardeş mahalle olup olamayacaklarına karar vereceklerdir. Niko, heyete mahalleyi tanıtırken, Gizem’den de yardım alır. Mahallede işler karıştıkça, Niko ve Gizem durumu farklı göstermeye başlarlar. Bir süre sonra işler sarpa sarmaya başlayacaktır.

İsmail türkücü olmak için girişimde bulunur. Demo bir kayıt yapar. Cuma hemen işin üstüne atlar ve menajeri olmayı teklif eder. Artık İsmail’in şarkıcılıktaki kariyeri Cuma’nın ellerindedir...

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 34. bölüm fragmanı

Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı

Şevkat Yerimdar 33. bölüm özeti

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