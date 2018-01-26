Şevkat Yerimdar, yeni bölümünde sürpriz üstüne sürpriz yaşanacak. Şevkat'in evli çıkması Esin'i şoke edecek. Peki evlenme planları kuran Esin ile Şevkat şimdi ne yapacak? İşte Şevkat Yerimdar 35. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşlanacaklar...

ŞEVKAT YERİMDAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şevkat’ in evli çıkması nedeniyle evlenemeyeceklerini anlayan Esin başlarda Şevkat’e tavır yapsa da sonra Şevkat’in durumdan haberdar olmaması nedeniyle birlikte hareket etmeye karar verir.

Şevkat’in yıllar önce kimliği kaybolmuştur ve o kimlik kullanılarak Moldovyalı bir kadınla evlendirilmiştir. Kimliğin kaybolmasında Cuma’nın payı vardır. Bunu herkesten gizler. Şevkat ve Esin Moldovalı kadını bulup sahte nikahı iptal ettirmek için uğraşacaklardır...

ŞEVKAT YERİMDAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Esin dergide okuduğu bir taktiği, Şevkat üstünde denemeye karar verir. Sebepsiz yere surat yapar. Şevkat’in Esin’in gönlünü alabilmesi için ilk önce ne yapmış olduğunu bulması gerekmektedir.

Cuma canlı yayına katılır. Fakat sıra şarkı söylemeye gelince işler karışır. Cevdet küçük bir kalp krizi geçirir. Artık bir an önce torun sevmek istemektedir. Şevkat’ten evlilik işini çözmesini ister. Şevkat borcunu ödeyebilmek için karşısına çıkan fırsatı değerlendirir ve özel koruma olur. Fakat koruması olduğu kişi, Esin’in hiç hoşuna gitmeyecektir.

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar fragman

Şevkat Yerimdar yeni bölüm

Şevkat Yerimdar son bölüm

Şevkat Yerimdar 35. bölüm

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