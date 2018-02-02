Şevkat Yerimdar 36. bölümüyle Fox TV'de ekranlara gelecek. Şevkat Yerimdar'ın 36. yeni bölümünde işler karışıyor. Şevkat'in başına gelenlerden Cuma sorumludur fakat kimse bunu henüz bilmiyor. Şevkat Ludmila ile gidince Esin buna çok bozuluyor ve Şevkat ile Ludmila'yı ayırmak için elinden geleni yapıyor. İşte Şevkat Yerimdar 36. bölüm fragmanı ve özeti...

ŞEVKAT YERİMDAR 36. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Esin ve mahalleli Şevkat’in kalbindeki sesi dinleyip Ludmilayla gitmesine çok bozulur. Oysa Şevkat’in bunu yapmasının çok önemli bir nedeni vardır. Daha sonra Esin bu durumu öğrenir ve olacakları kabullenir. Yaşanacaklar herkes için büyük sürpriz olacaktır.

Diğer yandan Şevkat’in başına açılan bu derdin sorumlusunun Cuma olduğu hala ortaya çıkmamıştır. Cuma vicdan azabı çekmekte. Esin’i, Şevkat’in Ludmila için terk ettiğini düşünüp onları ayırma çalışmaları yapar fakat başına gelmeyen kalmaz. Tezene tüm hızıyla romanlarını yazmaya devam ederken roman karakterleri elbette mahalle sakinleridir.

ŞEVKAT YERİMDAR BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şevkat’in evli çıkması nedeniyle evlenemeyeceklerini anlayan Esin başlarda Şevkat’e tavır yapsa da sonra Şevkat’in durumdan haberdar olmaması nedeniyle birlikte hareket etmeye karar verir.

Şevkat’in yıllar önce kimliği kaybolmuştur ve o kimlik kullanılarak Moldovyalı bir kadınla evlendirilmiştir. Kimliğin kaybolmasında Cuma’nın payı vardır. Bunu herkesten gizler. Şevkat ve Esin Moldovalı kadını bulup sahte nikahı iptal ettirmek için uğraşacaklardır...

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