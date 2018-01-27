Şevkat Yerimdar 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 35. son bölümüyle Fox TV'de izleyicisiyle buluşan Şevkat Yerimdar'ın yeni bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Eğlenceli bir bölümle ekrana gelen Şevkat Yerimdar'ın yeni bölüm fragmanını merak eden vatandaşlar 'Şevkat Yerimdar 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Şevkat Yerimdar 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şevkat Yerimdar 36. bölüm fragmanına dair tüm detaylar...

ŞEVKAT YERİMDAR 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Burak Demir, Canan Maktal, Semra Güzel, Pascal Nouma ve Suzan Aksoy'un paylaştığı Şevkat Yerimdar 35. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştıramaya başladı. Fakat Şevkat Yerimdar'ın 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

ŞEVKAT YERİMDAR 35. BÖLÜM ÖZETİ

Şevkat’ in evli çıkması nedeniyle evlenemeyeceklerini anlayan Esin başlarda Şevkat’e tavır yapsa da sonra Şevkat’in durumdan haberdar olmaması nedeniyle birlikte hareket etmeye karar verir.

Şevkat’in yıllar önce kimliği kaybolmuştur ve o kimlik kullanılarak Moldovyalı bir kadınla evlendirilmiştir. Kimliğin kaybolmasında Cuma’nın payı vardır. Bunu herkesten gizler. Şevkat ve Esin Moldovalı kadını bulup sahte nikahı iptal ettirmek için uğraşacaklardır...

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 36. bölüm frag

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Şevkat Yerimdar 35. bölüm

Şevkat Yerimdar son bölüm

Şevkat Yerimdar fragmanı

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