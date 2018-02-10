Şevkat Yerimdar 37. son bölümüyle ekranlara geldi. Şevkat Yerimdar'da Ludmila’nın fikir değiştirmesi Esin ve Şevkat’i zor durumda bırakır. Ancak Ludmila'nın her şeyi hatırlaması işleri yoluna koydu. Peki Şevkat Yerimdar'ın 38. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ŞEVKAT YERİMDAR 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şevkat Yerimdar yayınlanan son bölümün ardından yeni bölümle ilgili ipuçları elde etmek isteyen izleyiciler, Şevkat Yerimdar 38. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Ancak yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Şevkat Yerimdar yeni bölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizden aktarmayı sürdüreceğiz.

ŞEVKAT YERİMDAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ludmila’nın fikir değiştirmesi Esin ve Şevkat’i zor durumda bırakır. Ludmila’yı ikna etmek için farklı yollar denerler. Sonunda Ludmila polise olanları itiraf etmeyi kabul eder. Fakat bu sefer de geçireceği bir trafik kazasıyla, hafızasını kaybedecek ve işler yeniden karışacaktır.

İsmail istifa eder. Artık daha fazla Cuma’nın yanında çalışmaya dayanamamaktadır. Kendi tesisatçı dükkanını açmaya karar verir. Fakat dükkanını Cuma’nın dükkanının karşısına açması Cuma ile iplerin iyice gerilmesine sebep olur. Artık mahallede tesisatçılar savaşı vardır.

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