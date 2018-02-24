Şevkat Yerimdar 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Şevkat Yerimdar 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 39. son bölümüyle Fox TV'de izleyicisiyle buluşan Şevkat Yerimdar'ın yeni bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Eğlenceli bir bölümle ekrana gelen Şevkat Yerimdar'ın yeni bölüm fragmanını merak eden vatandaşlar 'Şevkat Yerimdar 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Şevkat Yerimdar 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şevkat Yerimdar 39. son bölüm özeti ve 40. bölüm fragmanına dair tüm detaylar...

ŞEVKAT YERİMDAR 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Burak Demir, Canan Maktal, Semra Güzel, Pascal Nouma ve Suzan Aksoy'un paylaştığı Şevkat Yerimdar 39. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştıramaya başladı. Fakat Şevkat Yerimdar'ın 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an sayfamızda yer alacak.

ŞEVKAT YERİMDAR 39. BÖLÜM ÖZETİ

Esin ve Şevkat, Ludmila’nın peşinde olduğu adamı bulurlar ve bebeği ondan geri almak için bir plan yaparlar. Sonunda bebeğine kavuşan Ludmila kızıyla beraber yeni bir hayata yelken açar.

Esin, Şevkat’le baş başa kalıp artık evliliklerini planlamak ve romantik anlar yaşamak istemektedir. Birlikte Kartepe’ye gitmeye karar verirler. Mahalleden kimseye haber vermeden gizlice tatile çıkarlar. Fakat onları orada ummadıkları sürprizler beklemektedir.

Cuma, Bahar’a aşk mektuplarını yazanın kendisi olduğunu söyler. Amacı, Bahar ile evlenerek Cevdet’in mirasından pay almaktır. Fakat işler planladığı gibi gitmez.

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