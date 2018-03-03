Şevkat Yerimdar ekrana 40. son bölüm ile gelerek yeni bir maceraya sürükledi. Esin ve Şevkat'ın nikah tarihi alması ile beraber olaylar baş gösteri. İzleyciler şimdi Şevkat Yerimdar 41. yeni bölüm fragmanını merak ediyorlar.
ŞEVKAT YERİMDAR 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Şevkat Yerimdar izleyicileri 40. bölümün ardından gözlerini yeni bölüme çevirdi. Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyici "Şevkat Yerimdar 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu araştırıyor. Geçen haftaki yeni bölüm fragmanı yayın tarihine bakılırsa Şevkat Yerimdar 41. yeni bölüm önümüzdeki haftaiçi yayına girecektir.
ŞEVKAT YERİMDAR 40. SON BÖLÜM
Esin ve Şevkat nikah için gizlice gün aldılar. Biran önce bir aksilik çıkmadan evlenmek istemektedirler. Fakat mahalleli bunu duyar ve düğün için baskı yaptılar. Sonunda Şevkat düğüne ikna olur ama Esin’in hayalindeki düğün Şevkat’in istediği kadar sade değildi. Cuma dükkanını geri alma planları yaparken, İsmail de Cuma’dan kurtulma planları yaptı. Düğün günü yaklaştıkça mahalledeki heyecan da gittikçe artmaktadır.
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