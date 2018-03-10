Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Şevkat ve Esin'in aşk hikayesini ve mahalle yaşamını konu edinen Şevkat Yerimdar dizisi, 41. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin sona eren 41. bölümü sonrasında da yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Peki Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ŞEVKAT YERİMDAR 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Burak Demir, Canan Maktal, Semra Güzel ve Suzan Aksoy gibi isimlerin yer aldığı Şevkat Yerimdar dizisi, 41. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Dizinin sona eren 41. bölümü sonrasında da yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şevkat Yerimdar'ın bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 42. yeni bölümü hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde fragmanın çıkıp çıkmadığını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek. Fragman yayınlandığında, haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEVKAT YERİMDAR 41. BÖLÜM

Mahallede bir şenlik havası vardır. Herkesin dört gözle beklediği gün gelip çatmıştır. Düğün konvoyu neşe içinde yola çıkar. Başlarına gelen komik aksiliklere rağmen düğün salonuna ulaşırlar.

Esin ve Şevkat çok heyecanlıdır. Nihayet artık karı koca olacaklardır. Düğün konusunda bir başka heyecanlı olan kişi de İsmail’dir. Cuma için intikam planları yapmaktadır.

Ve sonunda evlere şenlik düğün başlar.

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