Final yapan "Şevkat Yerimdar" dizisindeki Esin rolüyle gönülleri fetheden güzel oyuncu Başak Parlak'ın sevgilisi Sezgin Yılmaz, son günlerin en merak edilen isimleri arasına girdi. Başak Parlak'la verdiği pozla sosyal medyaya damgasını vuran Sezgin Yılmaz magazin dünyasının bir anda ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

Peki güzel oyuncu Başak Parlak'ın gönlünü çalmayı başaran Sezgin Yılmaz kimdir? İşte tüm merak edilen yönleriyle Sezgin Yılmaz...

SEZGİN YILMAZ KİMDİR?

1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sezgin Yılmaz Yeditepe Üniversitesi Görsel Tasarım bölümünden mezun oldu. Görsel tasarım bölümünü 7 yılda bitiren Sezgin Yılmaz, askere gidip geldikten sonra bir dönem babasının yanında çalıştı. Masabaşı mesainin yapısına oldukça ters olduğunu düşünen Sezgin Yılmaz, hayatında dönüm noktası olan Instagram'ı keşfetti. Başlarda filtreleme programı olduğunu düşündüğü Instagram'da bir süre sonra Türkiye'nin konuştuğu fenomenler arasına girdi.

PARİS'TE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLA GÜNDEME DAMGA VURDU

Fenomen Yılmaz son olarak adını sevgilisi güzel oyuncu Başak Parlak'la birlikte Paris'te çektirdiği fotoğrafla duyurdu. Aşılların Paris'te Louvre Müzesi'nin yanında çektirdikleri romentik fotoğraf "La La Land" filminin afişine benzetildi. Büyük beğeni toplayan fotoğrafı ünlü oyuncu Başak Parlak Instagram hesabından "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla paylaştı.

BAŞAK PARLAK KİMDİR

"Başak Parlak kimdir?" diye soranlarınız da olabilir. Ünlü oyuncu Başak Parlak 3 Kasım 1988'de dünyaya geldi. Birçok yapımda rol alan güzel oyuncu Şevkat Yerimdar dizisindeki "Esin" rolüyle kendisini tüm Türkiye'ye sevdirmeyi başardı. Maltepe Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde eğitimine devam eden Parlak, aslen Tekirdağlı.