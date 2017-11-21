12 yıldır Arka Sokaklar'da Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, şu sıralar hayatının en yoğun günlerini yaşıyor.
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Dizi setinin yanı sıra “Frankeştayn Canavar Gibi” ve “Aile İşi” filmlerinde oynayan ünlü oyuncu bir yandan da bütün birikimini ortaya koyarak kurduğu Baba Sahne'nin ayakta kalması için dört koldan çalışıyor.
Özel hayatında da her şey yolunda giden Şevket Çoruh, 4 yıldır medya ve iletişim sektöründe çalışan Özge Turna ile beraberlik yaşıyor.
Ünlü oyuncunun uzun zamandır planladığı evlilik teklifini de sonunda yaptığı ve sevgilisine iri bir tektaş yüzük hediye ettiği ortaya çıktı.
Şevket Çoruh'un aldığı tektaş yüzük sevgilisi Turna'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta gün yüzüne çıktı.
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