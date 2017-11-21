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Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Dizi setinin yanı sıra “Frankeştayn Canavar Gibi” ve “Aile İşi” filmlerinde oynayan ünlü oyuncu bir yandan da bütün birikimini ortaya koyarak kurduğu Baba Sahne'nin ayakta kalması için dört koldan çalışıyor.