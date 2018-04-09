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* Hiçbir jönümle ilişki yaşamadım. Ama etkilendiklerim oldu tabii. Kadir İnanır’dan çok etkilendim. Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya’nın (Avşar) dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. E, Kadir İnanır’ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun. İç geçiriyorsun tabii, “Şöyle boynundan bir öpüvereyim” diyorsun. Evet, profesyonel olmalıyız oyuncular olarak. Ama bir de gerçekler var. Biz çok duygusal insanlarız.