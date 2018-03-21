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Parman, "Değerli takipçilerim, sevgili dostlarım. DM'ye kesinlikle bakmıyorum. Lütfen, çok rica ediyorum DM'ye bakıp cevap vereceğimi düşünmeyiniz, vermem. Hiçbirinizi kırmak istemediğim için hepinize buradan cevap, vermeye çalışıyorum. DM'ye mesaj atan, benimle tanışmak, özel şeyler paylaşmak isteyen kıymetli hayranlarım, kusura bakmayın ama sizler adam gibi adamlarsanız, tüm Türkiye'ye açık bu platformda aşkınızı ilan edersiniz. DM'den değil. Benim yüce Türk halkından saklı hiçbir şeyim yok. Namuslu insanlar böyle yaparlar. Sevgilerimle" ifadelerini takipçileriyle paylaştı.