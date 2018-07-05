Şevval ayı, sözlük anlamıyla yukarı kalkmak ve yükselmek ifadelerini taşımaktadır. Ramazan ayının sona ermesinin ardından bayramın ilk günlerinin yaşandığı Şevval ayı, ne zaman biteceğiyle de araştırılıyor. Peki, İslam dini içerisinde önemli bir yere sahip olan Şevval ayı ne zaman sona erecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 'Şevval ayı ne zaman bitiyor?' sorusu hakkında detaylı bilgiler...
ŞEVVAL AYI
Şevval, Hicri takvime göre yılın 10. ayı.
1 Şevval Ramazan Bayramı'nın ilk günü iken, 3 Şevval son günüdür.
ŞEVVAL AYININ ÖNEMİ
Şevval ayı, 2018 yılında 13 Temmuz gecesi itibariyle sona ermektedir. 14 Temmuz günü, 1 Zilkade 1439 olarak başlayacaktır. Şevval, sözlükte “yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak” anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır.Bu ayın İslâm’dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde dâbir, Arab-ı âribe döneminde vâğıl (vağl) diye adlandırıldığı nakledilmektedir.
Şevval adı Arab-ı müsta‘ribe devrinde kullanılmaya başlanmış ve İslâmiyet’ten sonra da kullanımı devam etmiştir. Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır.Araplar kamerî ayların eski adlarını değiştirirken bu ay yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu bir döneme rastladığı için bu adın verildiği rivayet edilmektedir. Develerin çiftleşme mevsiminde kuyruklarını kaldırmalarından dolayı bu şekilde isimlendirildiği ya da havanın çok sıcak olması sebebiyle develerin sütünün azalması yüzünden bu adla anıldığı şeklinde açıklamalar da mevcuttur.
6 GÜN ORUCU
Ramazan orucundan sonraki Şevval ayından 6 günlük oruç, dînen güzel ve hoş görülen bir sünnettir, fakat farz veya vâcip değildir. Fazîleti ve ecri büyük olduğundan dolayı bu 6 günlük oruç müslümana meşrû kılınmıştır. Zirâ her kim, bu orucu tutarsa, kendisine tam bir yıllık oruç sevabı yazılır.
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.
HİCRİ TAKVİM
Hicrî takvim, Müslüman takvimi ya da İslâmî takvim, 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı yani takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur.
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