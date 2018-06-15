İslam dünyası Ramazan Ayı’nı geçirmenin huzuruyla Ramazan Bayramı’na ulaştı. İslam dünyası için önemli aylardan biri de Şevval… Şevval ayında sevgili Peygamberimiz Hz. Muhhamed’in sünnetine uymak isteyenler 6 gün oruç tutuyorlar.

Peki ; Şevval ayı ne zaman? Şevval orucu ne zaman başlıyor? 6 gün oruçları ne zaman tutulur? İşte merak edilen soruların cevabı…

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN

Şevval ayı Hicri Takvim’in 10’uncu ayıdır. Ramazan ayı ise Hicri Takvim’in 9’uncu ayıdır. Yani Ramazan ayının bitimiyle birlikte Şevval ayı başlar. Ramazan ayı bu yıl 14 Haziran 2018 günü sona erdi. Şevval ayı ise 15 Haziran 2018 günü başladı. Şevval ayının ilk üç günü Ramazan bayramı olarak İslam dünyasında kutlanıyor.

Sırasıyla Hicri aylar şöyle:

Muharrem

Safer

Rebiülevvel

Rebiülahir

Cemaziyelevvel

Cemaziyelahir

Recep

Şaban

Ramazan

Şevval

Zilkade

Zilhicce

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.

6 günlük oruç Ramazan Bayramı’nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı’nın ilk günü yani Şevval Ayı’nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.

Yani Şevval ayı orucu 16 Haziran tarihinden itibaren bu yıl Şevval ayı 29 gün sürdüğü için 13 Temmuz gününe kadar peş peşe ya da ayrı olmak üzere tutulabilir.

ŞEVVAL AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz Şevval ayı ile ilgili 6 gün oruç tutulması tavsiyesinde bulunmuştur.

İşte Peygamberimizin Şevval orucu ile ilgili hadisleri:

Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif:

(Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberanî]

(Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]

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