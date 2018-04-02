HT Magazin'de yer alan habere göre, sırtına balon bağlayan ve telefonundan açtığı şarkıya eşlik eden sanatçı, önce tanınmamak için başını öne eğdi ardından da basın mensuplarına “Beni birine mi benzettiniz?” dedi.



Kaçışının olmadığını anlayınca da “Stil danışmanımın doğum gününü kutladık. Balon aldık, telefondan şarkı açtık, söylüyoruz. Bugün, arkadaşlarımla birlikte kendimize ayırdığımız güzel bir gün” diye konuştu.

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