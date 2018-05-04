Cadde'nin haberine göre, senaryosu Deniz Coşkun tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, başrolünü Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş gibi genç jenerasyonun popüler oyuncularının üstlendiği '4N1K 2' filminin galası önceki akşam gerçekleşti.

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, geceye katılan ünlüler arasındaki yerini aldı. Boyalı saçları, dövmeleri ve kıyafet tarzıyla dikkat çeken Tekin, yeni sevgilisiyle objektiflere poz verdi.