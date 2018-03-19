Şevval Sam kimdir? Gerek oyunculuğu ile gerek müzikleri ile tanınan Şevval Sam dizi projesinde rol oynayacak. Yasak Elma dizisinde Ender rolünü canlandıracak Şevval Sam'ın hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Şevval Şam kimdir? Yasak Elma Ender kimdir? İşte Şevval Sam'ın hayat hikayesi...
11 Kasım 1973’te İstanbul’da doğdu. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri olan Leman Sam’ın küçük kızı olan Şevval Sam, Zincirlikuyu Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünde okurken, 1988 yılında katıldığı Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması’nda “Kız Solist” dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Küçük yaşlarından beri reklam filmlerinde oynayan ve reklam jingle’ları seslendiren sanatçı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünden mezun oldu.
Oyunculuğa, 1994 yılında “Süper Baba” adlı televizyon dizisiyle başladı. Şevket Altuğ’un başrolde olduğu dizide “Deniz Öğretmen” karakterini canlandırdı.
1997 yılında Metin Tekin’le olan evliliğinden oğlu Tarık Emir dünyaya geldi.
Oyunculuk kariyerine; başrollerinde oynadığı,
1998 yılında “Feride” dizisinde “Feride” karakteri,
1999 yılında “Aşkın Dağlarda Gezer” dizisinde “Kajal” karakteri ile devam etti.
En ses getiren dizi projelerinden biri “Gülbeyaz” oldu. Dizide Necat işler, Kamuran Usluer, Meral Çetinkaya gibi isimlerle birlikte çalıştı. Gülbeyaz adlı, Karadenizli bir kızı canlandırdığı dizide Kazım Koyuncu ile birlikte seslendirdiği “Gelevera Deresi” ve “Ben seni sevduğumi” türküleri çok sevildi. Daha sonra çıkaracağı Karadeniz albümüne ilham kaynağı oldu.
2001-2002 yıllarında Radyo 92.3’te yaptığı, taşplak ve radyo kayıtlarını çaldığı Vakt-i Kerahat adlı alaturka programı, sanatçının müzik hayatının da temelini atmış oldu; ve İlk alaturka albümü olan “Sek” 2009 yılında Altın Kelebek ödülüne layık görüldü.
Radyo programı sanatçının, Kalan Müzik’le tanışmasına vesile olmuş; 8 albümün sığdığı 18 yıllık bir çalışma sürecini de başlatmış oldu. Albümleri, sırasıyla:
olan Şevval Sam, bir çok sanatçının albümüne de konuk oldu.
Video Klipleri:
Beste ve Sözleri:
2004 yılında Cem Davran ile “Çocuğun var derdin var”;
2005 yılında ise Haluk Bilginer ile “Yine de Aşığım” adlı Sitcom’da başrolleri paylaştı.
2008’de, Derman adlı bir doktoru canlandırdığı “Derman” dizisindeki ağır çalışma koşulları sonucu, dizi oyunculuğuna bir süreliğine ara verdi.
2008-2016 yılları arasında yaptığı albümler ve konserlerle müzik hayatındaki, en yoğun süreci geçirdi. Bu 8 yıla bir çok festival, özel gece, yurtiçi ve yurtdışı konserleri sığdırdı.
Bir çok reklam filminde marka yüzü olan sanatçı, 2010 yılında Bellona firması ile reklam anlaşması yaptı. Bu anlaşma 5 yıl devam etti.
2010 yılında Ahmet Boyacıoğlu’nun çektiği “Siyah Beyaz” adlı sinema filminde başrolleri Türkiye ‘nin en sevilen isimleriyle paylaştı. Tuncel Kurtiz, Erkan Can, Derya Alabora, Necat İşler ve Taner Birsel’in oynadığı filmin arka jeneriğinde Sarp Maden’’in bestesine söz yazdı.
Müzik hayatı kesintisiz devam eden Şevval Sam’ın , özellikle 2012 ve 2014 yıllarında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda Alaturkadan tangoya, arabeskten Anadolu’nun farklı etnik dillerinde türkülere uzanan bir repertuardan oluşan “Toprak Kokusu” konserleri çok ses getirdi. Konser albüme ilham kaynağı oldu ve 2015’te çıkan “Toprak Kokusu” albümü aynı yıl Hürriyet Altın Kelebek’te En iyi Türkü Albümü ödülüne layık görüldü.
Şevval Sam 2016 yılında Timuçin Esen’le başrollerini paylaştığı “Bodrum Masalı” adlı dizide canlandırdığı “Yıldız” karakteriyle oyunculuğa geri döndü.
2016’da okul öncesi çocuklar için hazırladığı Ninni albümü “Nanninom”da, bu kez sadece sesini değil, kalemini de konuşturdu. 10 şarkı ve 2 öyküden oluşan “Nanninom” albümünün grafik tasarımları ve resimlemeleri de Şevval Sam’a ait.
2017 yaz döneminde Ahmet Boyacıoğlu’nun ikinci filmi “Paranın Kokusu” filminde, “Melek” karakteriyle, Murat Kılıç’la Başrolü paylaştı.
2018 yılının başlarında, Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitler ve iz bırakan şarkılarıyla, “Müzeyyen Müzikali” tek kişilik gösterisini sahnelemeye başladı.
Şevval Sam, Ocak 2018’de çekimlerine başlanan “Yasak Elma” adlı dizide “Ender” karakterini canlandırıyor.
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