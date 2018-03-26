Şevval Sam, Yasak Elma dizisinde merak uyandırdı. Ünlü sanatçı dizi de Ender Argun rolünü oynuyor. İşte Şevval Sam hakkında detaylar...
ŞEVVAL SAM KİMDİR?
Şevval Sam 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu ve müzisyendir. Sanatçı Leman Sam'ın kızıdır.
İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.
Yasak Elma Ender Argun kimdir?
Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.
Diskografi
Sek (2006)
Istanbul's Secrets (2007)
Karadeniz (2008)
Has Arabesk (2010)
II Tek (2012)
Tango (2012)
Toprak Kokusu (2015)
Nanninom (2016)
Filmografi
Kara Kutu (TV dizisi) 2015
Martılar ve İstanbul (2002) (Dr. Pınar)
Yaşamın Kıyısında (2006) Bu filmde konuk oyuncu olan Şevval Sam ben seni sevduğumi adlı şarkısını seslendirdi.
Siyah Beyaz (2010) Çıkış noktası, Ankara’da 25 yıldır açık olan “Siyah Beyaz Bar” ve onun müdavimleri olan Siyah Beyaz filmi, dostluk ve duyarlılık üzerine sıcak bir film. Uzun yıllar aynı bara giden kişiler arasında oluşan arkadaşlık bağı filmin seyir zevkini arttıracak. Şevval Sam ise filmde hayata karşı tek başına direnen, yalnızlığı bir yaşam tarzı haline getirmiş bir iş kadını olan Ayten'i canlandırdı.
Kısa film
Ziyaret (2004) Genç kadın psikiyatristine rüyasını anlatmaktadır ve rüyası gerçek gibidir. Genç kadın en çok bundan korkmaktadır... Gerçekle rüyayı karıştırmaktan.
Sen Olmak (2007) Engelli olduğu için eve kapanan bir kadın, eşini anlamak için onun tekerlekli sandalyesi ile şehrin sokaklarına düşen bir adam. Şevval Sam'ın da oynamış olduğu Yedincisi düzenlenen ve bu yılki konusu ‘Engelliler’ olarak belirlenen 7. Ulusal Kısa Film Festivali’nde Tayfur Aydın’ın ‘Sen Olmak’ adlı filmi ‘en iyi film’ seçildi.
Dizi
Süper Baba (Deniz - Derya) (1993-1998, atv): Çengelköy'de bir masal. Fiko, Deniz öğretmen ile yeni bir ilişkiye başlamaya çalışır. Ama hiç umduğu gibi olmaz.
Feride (Feride) (1996, Star TV): Feride babasını idam ettiren hakim tarafından evlatlık olarak alınır. Evlatlık alındığını öğrenince hayatının dengesi bir an içinde değişir.
Aşkın Dağlarda Gezer (Kajal) 1999 - 2000 (TGRT): ' İki düşman aşiretin ortasında yetişen bir aşkın öyküsü. Zal ve Kajal'ın mücadelesi.
Yıldızların Altında (Türkan) 2002 (Show TV): ' Türkan sevdiği erkekten hamile kalır; ama sevdiği erkek bunu bilmediği için Macaristan'a gider. Döndüğünde Türkan'ın zengin bir adam ile evlendiğini öğrenir; halbuki yalandır.
Karaoğlan' (Ece Sultan) (2002, Kanal D): Bu dizide konuk oyuncu olarak Ece Sultan'ı canlandırmıştır.
Gülbeyaz (Gülbeyaz) (2002-2003, Kanal D): 2 düşman ailenin torunları birbirine aşık olursa ne olur? Gülbeyaz ile Kadir'in kavuşma hikâyeleri...
Müjgan Bey (Müjgan - Müjdat) (2004, Show TV): Müjgan istemediği bir adamla evlenmek zorundadır. Ailesini ve konağı kurtarmak ve hayatını rezil etmemek için çaba harcamaktadır. Bir gün aklına müthiş bir fikir gelir. Müjdat...
Çocuğun Var Derdin Var (Zeynep) (2004-2005, TGRT): 3 çocuklu bir anne sadece çocuklarıyla mı ilgilenir? Ya kocasının da çocuktan farkı yoksa!
Yine de Aşığım (Ayşe) (2005-2006, atv)
Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Ece Yıldız) (2006, Kanal D)
Derman' (Dr.Derman Özersoy) (2008, Kanal D)
Acayip Hikayeler (Müge) (2012, Star TV)
Muhteşem Yüzyıl (2013, Star TV)
Bodrum Masalı (2016, Kanal D)
Yasak Elma (2018, Fox Tv)
TV Programları
Müzik Ekspresi (Müzik Programı) 1994 - 1996 (TRT 1 - TRT 2 - TRT 3)
Damak Tadı (Yemek Programı) 2001 - 2003 (TRT 1)
Sanata Dair 2005 - 2006 (tv8)
Sanatla 30 Dakika (Sanata Dair programının bir sonraki sezon aldığı isim) 2006 - 2008 (tv8)
Şevval Sam'la Pazar'e'rtesi(Talk Show Programı) 2011-? (TRT Müzik)
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