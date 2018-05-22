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Ayşe Uygun da eşiyle ilk defa trene bindiklerini ifade ederek, "Çok güzeldi. Otobüsle gidemedik. Yükseklik korkusu olduğu için de uçağa binemedik. Bu nedenle treni tercih ettik ama memnun kaldık. Bundan sonra da binmeyi düşünüyoruz. Daha uzun seferlerde tekrar binmeyi düşünüyoruz. Çok güzel doğal güzelliklerin içinden geçtik. Görsel bir ortamda seyahat ettik." görüşünü paylaştı.