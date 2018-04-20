Bankacılık işlemleri ve fatura ödemeleri başta olmak üzere pek çok işi kolayca halledebildiğimiz mobil cihazların uçak bileti satışlarında da payı her geçen gün artıyor. Türkiye’nin uçak bileti sitelerinden Enuygun.com’un verilerine göre mobilin hem ziyaretçi sayıları hem de satışlardaki oranı giderek yükseliyor.

Yurt içinde İstanbul, yurt dışında Bakü

Enuygun.com’dan satın alınan biletlerde yurt içinde en fazla uçulan rotalar arasında ilk sırada İstanbul geliyor. İstanbul’dan sonra en çok uçulan şehirler Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon, Diyarbakır ve Gaziantep. Yurt dışında ise Bakü, Düsseldorf, Odessa, Kiev, Frankfurt, Berlin ve Amsterdam en fazla tercih edilen destinasyonlar. Özellikle son yıllarda vizesiz ve pasaportsuz seyahat edilebilen Ukrayna şehirlerine ilgi giderek artıyor.

Mobil cihazlarda iPhone ilk sırada

Enuygun.com’un verilerine göre mobilden satın alınan biletlerde en çok iPhone kullanılıyor. iPhone’un ardından en fazla tercih edilen modeller arasında Samsung J7 Prime, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy J7 ve Samsung Galaxy Note 4 yer alıyor.

Erkekler mobili daha çok seviyor

Erkek ve kadın kullanıcıların mobil satın alma alışkanlıklarında da önemli bir fark var. Biletini mobil uygulamalardan satın alan kullanıcıların %67’si erkek, %33’ü kadın. Mobil sitede ise bu fark daha az. Mobil site üzerinden bilet satın alan kullanıcıların %41’i kadın ve %59’u ise erkek.

Mobil trafiğin payı iki yıl içinde %88 arttı

Siteye gelen ziyaretçiler içinde mobil trafiğin payı ise iki yıl içinde %88’e ulaştı. 2018 yılında mobil trafiğin masaüstü cihazlardan gelen trafiğe oranı 2017 yılına göre %21, 2016 yılına göre %88 artış gösterdi.