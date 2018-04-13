Makaron'da yer alan habere göre, Şeyda Coşkun, "Ben hocayım, bundan para kazanıyorum ama bazı kesimler için durum böyle değil. Para kazanan çok, vergi ödeyen yok. Kazanıyorsan, vergini ödeyeceksin" dedi.

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