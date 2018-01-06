İ stanbul Galata’daki Serdar-ı Ekrem Sokak’ı bitirip önce sağ, sonra sol yaptığınızda karşınıza ufacık bir atölye çıkacak. Kapısında sokak kedileri, içeriden gelen hoş melodilerle camda asılı oyuncaklar sizi karşılayacak. Burası Şeyda Hacızade’nin kendine kurduğu bir masal dükkânı. Birbirinden ilginç objelerle dolu... Teneke kutuların porselen bebeklerle bütünleştiği tasarımlar, ayakkabı kalıplarından yapılmış arabalar öne çıkıyor. Atölyede çalan müzik, eskicilerden, antikacılardan toplanmış parçalara fon yaratıyor. Küçücük bir dükkânda hayallerini, görmek istediği dünyayı kurguluyor Hacızade. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dekor ve Kostüm bölümünde okumuş ve o sıralarda enstrüman yapımına ilgi duyarak klasik kemençe yapmaya başlamış. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un haberi...

Oyuncak tasarımına başlamasıyla atölyesinin bulunduğu mahallenin çehresinin değişmeye başlaması aynı döneme rastlıyor: “3 yıl önce bu mahalle benim tabirimle bir soylulaşma projesi geçirdi. 2010 Kültür Başkenti seçilince sokaktaki eski taş binalar yenilendi, güzel atölyeler açıldı ve popülerleşti. Oturanların çehresi değişti, dairelerin rayici arttı. Biraz daha yabancı ve entelektüeller burayı mesken tutmaya başladı. Bunlar olurken mahallenin dokusunu katanlar gitti. Sadece popülerleştiği için buraya gelenlerle birlikte insanın canını sıkan bir yüzeysellik esmeye başladı.”

Hacızade’nin çıkış noktası, insanların modası geçtiği için eşyalarını atmaları, gerçekten tüketmeden onlardan gönül geçirmeleri ve sürekli almaya meyletmeleri olmuş. Kendisi için hâlâ biricik olan objeleri insanlara fark ettirmek isteğiyle başlamış oyuncak tasarımlarına...

‘UÇMAYA GÖNDERME YAPAN HER DURUM BENİ İLGİLENDİRİYOR’

Eskicilerden alıp biriktirdiği objelerle, hayat görüşünü de yansıtarak bir şeyler yapmak istemiş. Tasarımlarına bakıldığında her bir objenin tek tek ne olduğunun anlaşılabilmesini istiyor. O yüzden de çok deforme etmemeye çalışıyor. Ve tasarımlarını genellikle boş bir çerçevenin içerisine yerleştiriyor. Her bir oyuncağı uzun uzun seyredebilirsiniz çünkü bunlar muhtemelen siz çok küçükken evlerinizde olan objeler.

Elbette malzeme toplamak için belli aralıklarla pazar günleri Dolapdere, Feriköy’deki Antika Pazarı, Çukurcuma, Kadıköy ve Üsküdar’daki eskicileri geziyor. Bazen malzeme güzel olduğunda bir hayal kuruyor. Yani hikâyeyi başlatan bir obje olabiliyor.

Eskiden mutlu olduğu zamanlarda rüyasında hep uçtuğunu anlatan Hacızade, “Uçma fikri ferah, ayakların yerden kesilme hissini yaratacak her durum mutlu ve kaygısız olduğumuz bir durum. Ne varsa kaygısızlıkta var. Bu yüzden uçmaya gönderme yapan her türlü durum beni ilgilendiriyor” diyor. Ayakların yerden kesilme hissini ise ayakkabı kalıplarıyla veriyor. Eğer belli bir sanatsal forma sahipseniz ve işlemeyi bildiğiniz bir hayal gücünüz varsa arzu ettiğiniz hazır nesneyi bulmanın zorlayıcı olduğunu anlatan Hacızade, bu zorlayıcılığın oyuncakları biricik kıldığını söylüyor.

‘ÇAY SÜZGECİNİN PEŞİNDE’

Gündem dışı bir işle uğraşıyor o. Mesela bir gün bir çay süzgecinin peşine düşüyor. Eskiciden bulunmuş bir çay süzgecinin zarafetinin bugün bulunamaması yaptığı işi özel kılıyor.

Sanayi devriminden önce, imkânların ve malzemenin kısıtlı olduğu zamanlarda insanların farklılığını koruyabildiğini bugünse her şeyin bizi tektipleştirdiğini söyleyen Hacızade, “İzlediğimiz filmler, savaşmanın, barışmanın, sevmenin ve kavga etmenin de nasıl olduğuna dair şablonlar sunuyor. Bizi ‘Böyle sevmemiz lazım, böyle sahip çıkmamız lazım’ diye yönlendiriyorlar. Ama kimse ‘Sadeleşmemiz lazım’ demiyor. Bize defalarca söylenen şeyler toksik etki yapıyor. Mutluluğun tüketmekte değil, üretmekte ve kendini korumakta olduğunu bildiğinizde mutlu oluyorsunuz” diyor.

Hacızade’nin kendine kurduğu hoş dünyası yetişkinleri nostaljik bir yolculuğa davet ediyor. Ve tahmin ediyorum ki, burayı Sunay Akın görse kıskanır...