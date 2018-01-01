Türkiye 2018'e merhaba derken Adana'nın Seyhan Belediyesi hızlı davranarak 2019'a girdi! Belediye'nin 'mavi tikli' resmi hesabından yapılan "Hoşgeldin 2019" paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu. Binlerce "retweet" ve "beğeni" alan paylaşımın yanlışlıkla atıldığını düşünüp ti'ye alanlar olduğu gibi esprili yanıtlar da görüldü.
— Seyhan Belediyesi (@SeyhanBelediye) December 31, 2017
Bu esprili yanıtların bir kısmını retweet eden Seyhan Belediyesi, daha sonra bir tweet daha atarak duruma açıklık getirdi.
Belediye'nin bu ikinci mesajında "Hoşgeldin 2019 tweetimiz yanlışlıkla değil; #Adana2019aGiriyor hashtagine ithafen yazılmıştır" denildi.
İşte "Hoşgeldin 2019" ile ilgili bazı esprili paylaşımlar:
- Yarından tezi yok Adana’ya taşınıyorum.
- Harikasınız, geleceğin belediyeciliği budur işte.
- Geleceğin şehri Seyhan!
- 2018'e herkes girer marifet 2019'a girmekte. Tebrikler.
- Daima bir adım öndeyizdir.
- Kuantum işte budur! Zamanı büküp 2019’a gittiler.
- Fütüristliğine gurban.
- Bir rakamla reklam nasıl yapılır sorusunun cevabı tebrikler.
SOSYAL MEDYADA BELEDİYELER
Sosyal medyadanın hayatımızın ayrılmaz bir parçasının olmasının ardından belediyeler de bu mecraları aktif kullanmaya başladı. Belediyelerin faaliyetleri ve duyuruları bu mecralarda yayınlandı. Bazı belediyeler bununla da yetinmeyerek renkli paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürdü.
— Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) April 1, 2017
Datça Belediyesi'nin "tweet"inde "Az önce Datça yakınlarına bir cisim düştüğü bilgisi geldi. Zabıta ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Foto drone ile çekildi." ifadeleri kullanılarak bir de düşmüş UFO resmi eklendi. Ardından olayın gerçek olmadığı anlaşıldı. Çünkü paylaşımın yapıldığı tarih 1 Nisan'dı!
— Edremit Belediyesi (@EdremitBelediye) March 15, 2017
Edremit ve Gerze belediyelerinin "paylaşamadığı" duvar, sosyal medyada epey konuşulmuştu.
— T.C Gerze Belediyesi (@gerzebelediyesi) March 17, 2017
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