Yaptığı başarılı futbol programı sunuculuğuyla olduğu kadar güzelliği ve özel hayatıyla da merak konusu olan Seyhan Şaşko yarın akşam Beyaz Show'un konuklarından. Ekranlarda başarılı bir performans sergileyen güzel sunucunun hayatı merak konusu oldu. İşte Seyhan Şaşko hakkında merak edilenler...

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

Güzel sunucu Seyhan Şaşko 7 Ocak 1989 tarihinde Makedonya'da dünyaya gelmiştir. Türkiye’den baya uzaklarda Makedonya’da doğmuş olan isim doğduktan yaklaşık 3 sene sonra babasının mesleği sebebiyle İstanbul’a ailesiyle beraber gitmiştir. İstanbul’da okula başlamış olan isim Marmara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Boyu 1.75 cm’dir.

TENİS SPORUYLA İLGİLENMİŞTİR

Yaşantısında sporun büyük bir önemi olduğunu söylemiş olan ünlü sunucu küçüklüğünden itibaren tenis sporunla ilgilenmiştir. Üniversite zamanında hentbol ile basketbola da merak salmaya başlamış ve bir süre kadar bunları takip etmiştir. Yeteneğinlede önemli işler yapmış olan sunucu aynı zamanda iyi bir şekilde gençlik zamanlarında piyano çalmıştır.

AMATÖR OLARAK TENİS OYNADI

Eve gittiği zamanlar genellikle tenis maçlarını izlemeye başlamış olan isim kısa sürede tenis ile tüm sporlardan daha fazla ilgilenmiş ve Tenis sporunu çok sevmiştir. Bir dönem amatör olarakta tenis oynamış olan isim ardından ise bütün spor müsabakalarını takip etmeye başlamıştır.

YAYINCI KURULUŞTA SPİKERLİK YAPIYOR

Boş zamanlarını çoğunlukla ailesiyle geçirmekten hoşlanan güzel sunucu aynı zamanda arkadaşlarına da yeteri kadar vakit ayırarak onlar ada vakit geçirmeyi seviyor. TRT çocuk korosunda da bir dönem bulunmuş olan güzel isim Seyhan Şaşko yoluna Bein Sports ekranlarında sunuculuk yaparak devam etmektedir.

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