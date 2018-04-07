Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu yanyol Şirinevler mevkisinde Ankara istikametine seyreden Ahmet Cindemir idaresindeki taksinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın aktardığına göre; durumu fark ederek taksiyi kenara çekip inen sürücü Cindemir, yangına müdahale etmek için kaputu açtığında bir anda büyüyen alevler aracın tamamını sardı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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