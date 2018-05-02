Şeyma Subaşı'ndan direk dansı!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan kişiler arasında yer alan Şeyma Subaşı, bu defa da direk dansı videosuyla gündeme geldi. Paylaştığı videoda direk dansı yapan Şeyma Subaşı, dikkatleri üzerine topladı.

Instagram hesabından bir arkadaşı ile birlikte direk dansı yaptığı videoyu paylaşan Şeyma Subaşı, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan isimler arasında yer aldı.