Kuşların önemli göç yolları üzerinde bulunan Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Şeytan Sofrası Lagünü ve diğer küçük sulak alanlar, yılın 9 ayı pembe tüylü flamingolarla renkleniyor.
AA'nın haberine göre Ayvalık Tabiat Derneği Başkanı ve Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Şükrü Kaygısız, yaptığı açıklamada, ilçenin Türkiye'deki 2. derece kuş göç yolu üzerinde olduğunu söyledi.
Türkiye'de görülen 500'e yakın kuş türünün neredeyse yarısının Ayvalık'ta gözlenebildiğini ifade eden Kaygısız, özellikle flamingoların, fotoğraf tutkunlarının, kuş gözlemcilerinin ve yaz dönemi bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı olduğunu anlattı.
Ayvalık'ta sulak alanların küçüklüğü nedeniyle barınan flamingo sayısının çok fazla olmadığını dile getiren Kaygısız, yaptıkları sayımlarda, ilçedeki 5 noktada küçük gruplar halinde bine yakın flamingo tespit ettiklerini kaydetti.
Pembe tüylü bu kuşların Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce geçen yıl ocak ayında mahalli öneme sahip sulak alan ilan edilen yaklaşık 17 hektarlık Şeytan Sofrası Lagünü'nde görüldüğünü belirten Kaygısız, şöyle devam etti:
"Ayrıca Tuzla, Badavut Tuzla, Badavut Sondurak ve havaalanı civarındaki 4 noktada da gözlemlenebiliyor. Bu kuşlar genel olarak sığ suları sever. Bu kuşlar yengeç, küçük karides ve yosunlarla beslenir. Aldıkları besinlere göre üzerilerindeki renk tonu değişir. Bu kuşları 3 ay dışında Ayvalık'ta görmek mümkün. Bunlar sadece bahar aylarında üreme döneminde göç ederler. Tuz Gölü'ne giderler ve üredikten sonra tekrar dönerler."
Ayvalık'taki sulak alanlar şehrin içinde kaldığı için kuşların burada kuluçkaya yatmadıklarını dile getiren Kaygısız, flamingoların sessiz ve insandan daha uzak bölgelerde yavru yaptıklarını söyledi.
KUŞ GÖZLEMCİLERİNİN UĞRAK MEKANI
Kaygısız, Ayvalık'ta flamingolar dışında da birçok kuş türünün gözlemlendiğini vurgulayarak, "Kuşlar Avrupa göçünü yaparken Ayvalık ve Midilli güzergahından da geçerler. Bu nedenle de bölgede çok fazla kuş türü görülebiliyor. Birçok kuş gözlemcisi, meraklısı, fotoğrafçısı göremediği birçok kuşu burada yakından görebiliyor. Flamingo, kocagöz, kılıç gagalı, suna, fiyu, çamurcun gibi çok sayıda türe buralarda rastlanır." dedi.
Flamingoların renklendirdiği, birçok kuş türünün barındığı Ayvalık'taki küçük sulak alanların son yıllarda fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldiğini belirten Kaygısız, özellikle her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Şeytan Sofrası yolu üzerindeki lagünün giderek daha fazla tanındığını sözlerine ekledi.
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