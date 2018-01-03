Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile barışmasının ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara Tilbe, "Geç oldu, güç olmadı çok şükür Sezen Aksu, mutluluk" notunu düştü.

Sezen Aksu da Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bir fotoğrafı "Belki şehre Yıldız gelir..." notuyla paylaştı.

İkilinin geçtiğimiz günlerde barıştığı iddia edilmişti. "Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi, değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" demişti.

SEZEN AKSU VE YILDIZ TİLBE NEDEN KÜSMÜŞTÜ?



25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile birliktelik yaşamıştı.



Yıldız Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Sezen Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı.



Uzay Heparı, 1993 yılında tasarımcı Zeynep Tunuslu ile nikâh masasına oturdu.

Bu evlilikten 'Kanat' adında bir oğlu olan Uzay Heparı, 1994 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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Yıldız Tilbe